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Dünya

Anket gerçeği gözler önüne serdi! Avrupalıların İsrail'e desteği azaldı

İsrail'in Gazze'yi işgali hakkında 7 Avrupa ülkesinden katılımcıların oy kullandığı anket, İsrail'e verilen desteğin 7 Ekim sonrasında düşüş gösterdiğini ortaya koydu. 'İsrail'in, Gazze'ye ekim ve kasımda düzenlediği saldırıları haklı buluyor musunuz?' sorusuna, katılımcıların yüzde 40'ından fazlası 'hayır' dedi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 22:35 - Güncelleme:
Anket gerçeği gözler önüne serdi! Avrupalıların İsrail'e desteği azaldı
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Kamuoyu araştırma enstitüsü Yougov tarafından kasım-aralık döneminde yapılan ankette İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Danimarka ve İsveç vatandaşlarına, 7 Ekim'de başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin sorular yöneltildi.

Anket sonuçları, Gazze'deki duruma ilişkin İsrail ya da Filistin'in yanında olanlar arasındaki farkın yüzde 30'u aşmadığını gösterdi.

Buna göre, en çok İsrail destekçisinin bulunduğu ülke Almanya oldu. Filistin'e yönelik en yoğun destek ise İspanya'dan geldi.

İspanya'da katılımcıların yüzde 27'si "İsrail-Filistin çatışmasında hangi tarafı destekliyorsunuz?" sorusuna "Filistin" cevabını verdi. Almanya'da da katılımcıların yüzde 29'u aynı soruyu "İsrail" diye yanıtladı.

TARAFLARIN TUTUMUNA ÇOĞUNLUK, EŞİT MESAFEDE KALDI

Anketteki, "Aynı görüşte olmasanız da her iki tarafın da çatışmadaki tutumunu anlayabiliyor musunuz?" sorusu üzerine çoğu ülke vatandaşları iki taraf için de eşit tutum beyanında bulunurken Almanlar yüzde 49 ile İsraillilerin yaklaşımını anlaşılır buldu.

Tüm ülkelerde katılımcıların yüzde 60'ı, Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'de düzenlediği saldırıyı "haksız" buldu.

"İsrail'in, Gazze'ye ekim ve kasımda düzenlediği saldırıları haklı buluyor musunuz?" sorusuna, katılımcıların yüzde 40'ından fazlası "hayır" dedi.

Fransa'daki katılımcıların yüzde 40'ı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında sivil kayıpları en aza indirmeye çalıştığını savunurken İspanya'da cevapların yüzde 55'i İsrail'in sivilleri korumaya yönelik çaba sarf etmediği yönünde oldu.

KATILIMCILARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU, İSRAİL'İN ATEŞKES YAPMASINI İSTİYOR

Anket katılımcılarının yüzde 55 ila 73'ü, İsrail'in saldırılara ara vererek ateşkes yapması gerektiğini ifade etti.

Filistin sorununun çözülmesinde katılımcıların yüzde 60'ı "iki devletli çözüm"den yana olurken yüzde 20'si "tek devletli çözüm" yaklaşımını benimsedi.

Katılımcıların yüzde 15'i, bölgedeki dengenin 7 Ekim öncesindeki gibi sürdürülmesi gerektiği, yüzde 5'i ise taraflardan birinin bölgeden atılmadan sorunun çözülemeyeceği görüşünü savundu.

Tüm katılımcıların yüzde 40'tan fazlası, gelecek 10 yılda sorunun çözülemeyeceğini kaydetti.

Ekimde yapılan anketlere kıyasla son dönemde, İsrail'e verilen desteğin tüm ülkelerde azaldığı görüldü.

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