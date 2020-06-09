Star.com.tr 09 Haziran 2020 Salı 17:21 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 17:21

Yüksek mahkeme savcısı, Juan Carlos'un 2011 yılında Mekke ve Medine'ye hızlı tren bağlantısı kurmak için bir İspanyol konsorsiyumu içeren 6.7 milyar € 'luk bir anlaşmayla bağlantılı bir yolsuzluk soruşturmasına dahil edilip edilemeyeceğini inceleyecek.



PARA AKLAMA VE DOLANDIRICILIK İDDİASI

İspanya anayasası, kralın “sorumluluktan muaf” olduğu gerekçesiyle soruşturmada, Juan Carlos'un 2014'te tahttan ayrılmasından sonra kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarına odaklanacak.

İDDİALARIN ODAĞINDA KRALIN ESKİ SEVGİLİSİ VAR

Dava kısmen Alman bir iş kadını ve Juan Carlos'un eski sevgilisi 56 yaşındaki Corinna zu-Sayn Wittgenstein tarafından yapılan iddialara odaklanıyor.

EMEKLİ POLİSİN İDDİASI MEDYAYA SIZDI

İspanyol medyaya sızan emekli bir polis memuru konuşmasında, Juan Carlos'un 2008 yılında, projeye ilişkin sözleşme imzalanmadan üç yıl önce, dönemin Suudi Arabistan kralı Abdullah'tan 100 milyon dolar aldığı ve banka hesabına 65 milyon € yatırıldığını iddia etti.

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