Anlaşmayı delmek için ilk adım! ''Türkiye şiddetle karşı çıkacak''

Rusya-Ukrayna savaşından sonra Finlandiya ve İsveç, NATO'ya üyelik başvurusunda bulundu. PKK ve diğer terör örgütlerinin propagandalarına ve barınmalarına izin veren bu iki ülkenin başvuruları Türkiye'nin vetosuna takıldı. Dünya gündemini uzun süre meşgul eden bu düğüm, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde çözüldü.

ANLAŞMAYI DELMEK İÇİN İLK ADIM

Türkiye, iki ülke ile terör örgütlerini tanıdığı, suçluların iadesinin de kabul edildiğini içeren 10 maddelik bir mutabakat imzalayarak üyelik yolunu açtı. İsvaç ve Finlandiya'nın taahhütlerinde durup durmayacağı merak konusu iken İsveç'teki iadesi istenen teröristlerin Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları iddia edildi.

'BAŞVURULARI KABUL EDERİZ'

Norveç Göçmenler Ofisi Sığınmacı Bölüm Şefi Line Zahl Kvakland, Klassekampen gazetesine yaptığı açıklamada, (İsveç'in Türkiye'ye teslim etmeye hazırlandığı terör örgütü üyeleri) bu kişilerin, Norveç'e sığınma başvurusu yaptıkları takdirde, başvurularının kabul edilip, olağan şekilde inceleneceğini belirtti.

Norveç'e sığınma başvurusu iddiasına ilişkin, Uluslararası Hukuk ve Mülteci Uzmanı Profesör Terje Einarsen, bunun zor bir uygulama olduğunu ve Türkiye'nin bu duruma şiddetle karşı çıkacağını aktardı.

İsveç'in NATO üyeliği ön koşulu için Türkiye ile yaptığı anlaşmayı hatırlatan Einarsen, bu anlaşmanın bütün NATO ülkelerini kapsadığını vurguladı.