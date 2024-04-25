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Dünya

Anlaşmayı iptal edecekler: ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararı aldılar

Çad'ın ABD ile işbirliği anlaşmasını iptal edip ülkedeki ABD güçlerini sınır dışı edeceği iddia edildi.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 19:00 - Güncelleme:
Anlaşmayı iptal edecekler: ABD güçlerini ülkeden çıkarma kararı aldılar
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Yerel basındaki haberlerde, Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği iddiaları yer aldı.

Çad hükümetinin, Washington yönetimine yazılı bildirim yaparak iki ülke arasındaki anlaşmanın iptal edilebileceği ve Çad'da konuşlu ABD güçlerinin ülkeden çıkarılabileceğini ilettiği belirtiliyor.

ÜLKEDE 100 CİVARINDA ABD ASKERİ BULUNUYOR

Çad'da bulunan ABD askerlerinin sayısı açıklanmadı ancak bu sayının 100 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekti.

Nijer'de de askeri hükümet, geçen ay aldığı kararla ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.

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