Antarktika'da sıcaklık 20.7 dereceye yükselerek rekor kırdı

IHA 14 Şubat 2020 Cuma14:05 - Güncelleme: 14 Şubat 2020 Cuma 14:05

Güney Yarımküre’nin en güneyinde bulunan ve Güney Kutbu’nu içeren Antarktika kıtasında sıcaklık 20.7 dereceye yükseldi. Bazı bölgelerine 2 milyon yıldır kar yağmayan kıtada ölçülen bu sıcaklık geçtiğimiz günlerde görülen en yüksek sıcaklık rekoru olan 18.3 derecelik rekoru kırdı. Brezilyalı bilim insanı Carlos Schaefer yaptığı açıklamada, “Daha önce Antarktika kıtasında bu kadar yüksek bir sıcaklık görülmedi” ifadelerini kullandı. Öte yandan Schaefer, ölçülen sıcaklık değerinin uzun süreli bir ölçüm olmadığını anlık bir okuma olduğunu bu nedenle de sıcaklık eğilimleri çalışmalarında kullanılmayacağını belirterek "Ancak bu, o bölgede farklı bir şeyin gerçekleştiğinin işaretidir" dedi.

BUZULLARIN ERİMESİ HIZLANDI



Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü’nden alınan verilere göre, Antarktika sıcaklık ortalamaları son 50 yılda yaklaşık 3 derece arttı ve batı kıyısındaki buzulların yaklaşık yüzde 87’si geri çekildi. Küresel ısınmanın etkisiyle de erimeler son 12 yılda hızlandı. Öte yandan bilim insanları Güney Kutbu’ndaki erimenin hızlanmasının tehlikeli olduğuna vurgu yaparak, önümüzdeki yıllarda deniz seviyesindeki yükselmenin en az 3 metre artacağı konusunda uyarılarda bulunuyor.