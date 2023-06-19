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Dünya

Antonio Guterres, Sudan'daki şiddet olayları için uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, sivillere yönelik etnik kimliklerine göre yapılan saldırıların insanlığa karşı suç boyutuna gelebileceği uyarısında bulundu.

AA19 Haziran 2023 Pazartesi 17:43 - Güncelleme:
Antonio Guterres, Sudan'daki şiddet olayları için uyardı
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Guterres, Cenevre'de Sudan ve bölgeye insani yardımı desteklemek için düzenlenen üst düzey konferansın açılış törenine çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Sudan'da çatışan tüm taraflara uluslararası insani ve insan hakları kanunları kapsamında zorunluluklarını yerine getirme çağrısı yapan Guterres, "Çatışmanın tüm taraflarını ve çevredeki ülkeleri, Sudan'da ve sınırdaki ihtiyaç sahibi insanlara insani yardım çalışanlarının ulaşması için ellerinden geleni yapmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

"SUDAN İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN 3 MİLYAR DOLARIN ŞU ANA KADAR YÜZDE 17'SİNDEN DAHA AZI KARŞILANDI"

Guterres, Batı Darfur eyaletinde bazı etnik gruplara yönelik saldırı haberlerine de değinerek, "Cuneyne'de cinsiyetçi ve cinsel şiddet olduğu, saldırılarda etnik ayrım gözetildiği iddialarından ötürü özellikle endişeliyim. Sivillere yönelik etnik kimliklerine dayalı hedef gözeten saldırılar, insanlığa karşı suç boyutuna gelebilir." uyarısında bulundu.

Sudan'a şu anda verilen desteğin ihtiyaçları karşılamadığının altını çizen Guterres, 2 ay gibi bir sürede 2 milyon kişinin yerinden edildiğine vurgu yaptı.

Guterres, "Sudan için ihtiyaç duyulan 3 milyar doların şu ana kadar yüzde 17'sinden daha azı karşılandı. Bugün hepinizi hayat kurtarıcı insani yardım için fon sağlamaya, en zor ve tehlikeli koşullarda yaşayan insanları desteklemeye davet ediyorum." çağırısında bulundu.

Söz konusu konferansa, Mısır, Almanya, Katar, Suudi Arabistan ve Avrupa Birliği (AB) eş başkanlık ediyor.

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