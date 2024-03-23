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Dünya

Antony Blinken, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 20:09 - Güncelleme:
Antony Blinken, Moskova'daki terör saldırısını kınadı
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Blinken, yazılı açıklamasında, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, "Terörün her türünü kınıyor, bu korkunç olayın yasını tutan Rus halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Blinken, ABD'nin Moskova'daki ölümcül terör saldırısını şiddetle kınadığını vurguladı.

- Moskova'daki konser salonuna düzenlenen terör saldırısı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görüldü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında yangın çıktı, çatı bir süre sonra çöktü.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda 133 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olayda yüzden fazla yaralı olduğu açıklandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 teröristin de aralarında olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

  • Antony Blinken
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  • Rusya saldırı

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