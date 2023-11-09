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Dünya

Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi

Pakistan geçici hükümet Başbakanı Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bir araya geldi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Anvarul Hak Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile bir araya geldi
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Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 16. Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Kakar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü.

Görüşmede, savunma, ticaret ve enerji alanında ikili ilişkilerdeki ilerleme ele alınırken Kakar, Azerbaycan Havayollarının (AZAL) Pakistan'a direkt uçuş başlatmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İslamofobi, iklim değişikliği ve EİT'in bölgesel işbirliği ve kolektif refahın teşvik edilmesindeki kritik rolünü görüşen Kakar ve Aliyev, Gazze'de kötüleşen insani durum başta olmak üzere küresel ve bölgesel gelişmeler ile Hindistan'ın Cammu Keşmir'de devam eden baskılarını ele aldı.

Başbakan Kakar, Pakistan'ın Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne, özellikle Karabağ konusunda tam desteğini yineledi.

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