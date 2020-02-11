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Dünya

AP, Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan vekile 4 günlük men cezası verdi

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi

11.02.2020  17:17 - Güncelleme: 11.02.2020  17:49

AP Başkanı David Sassoli, Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda yaptığı açıklamada, Lagos'a, "aşağılayıcı dil kullanmaktan" ve "ulusal bayrağı sembolize eden kağıdı yırtmaktan" dolayı disiplin cezası verildiğini açıkladı.

Sassoli, Ioannis Lagos'a "7 günlük ödenekten mahrumiyet" ve "4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama" cezası verildiğini belirtti.

Yunan milletvekili Lagos, 29 Ocak'ta Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulunun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda yaptığı konuşma esnasında Türk bayrağını yırtmıştı.

AP, olayın ardından Yunan milletvekili Lagos hakkında yaptırım süreci başlatmıştı.

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