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AP’de terör örgütü PKK konferansı: Skandal talep!

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri Avrupa Parlamentosu’nda konferans düzenledi. Yeşiller parlamenteri Alfonsi hadsiz bir şekilde Türkiye’yi hedef aldı, eski diplomat Galbraith ise skandal bir talepte bulunarak PKK’nın terör listesinden çıkarılmasını istedi.

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Avrupa Parlamentosu yine terör örgütü PKK militanlarına ev sahipliği yaptı. Daha önce de kırmızı bültenle aranan PKK üyelerinin davet edildiği sempozyumlara ev sahipliği yapan AP’de PKK tarafından 2 gün süren konferans düzenlendi. Türkiye’yi hedef alan açıklamalara sahne olan konferansın moderatörlüğünü terör örgütünün destekçisi olarak tanınan Yeşiller parlamenteri François Alfonsi yaptı. Toplantılara Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Partisi’nin temsilcileri de katıldı. Konuşmasında Türkiye’yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hedef gösteren Alfonsi, “Bugün bir sayfa yazıyoruz ama Kürtlerin zaferine kadar daha çok sayfa yazılacak” ifadeleriyle terör örgütüne verdiği desteği ortaya koydu. Konferansa konuşmacı olarak katılan Amerikalı eski diplomat Peter W. Galbraith, ise terör örgütü PKK’nin terör listesinden çıkarılmasını istedi.  
 
‘TRUMP, KÖTÜ NİYETLİ BİRİSİ’ 
 
Peter W. Galbraith ABD Başkanı Donald Trump’u da hedef alarak “Trump, yolsuz, kötü niyetli biri” ifadelerini kullandı. AP çatısı altında konuşan terör örgütü PKK/PYD’nin talimatlarıyla çalışan sözde Demokratik Suriye Meclisi Eşbaşkanı Riad Dirar ise “Uluslararası toplum da özerk yönetimi ve demokratik süreci desteklemeli” dedi. Türkiye’nin Barış Pınarı operasyonuna karşı “elimize silah alır savaşırız” diyen sözde Demokratik Suriye Meclisi eş Başkanı İlham Ahmed de toplantılarda boy gösterdi. Daha önce ABD ve Avrupalı siyasiler ile bir araya gelerek Türkiye karşıtı propaganda yapan Ahmed, AP’li parlamenterlerle de bir araya geldi. 
 
(Akşam)

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