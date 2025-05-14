Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Alman sağ partisi AFD milletvekili Tomasz Froelich, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi savunan açıklamalarda bulundu.

Froelich, "Türkiye bizim düşmanımız değil. Enerji, güvenlik ve göç konularında Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeliyiz. Brüksel, Ankara'ya karşı kibirli dersler vermekten kaçınmalıdır. Türkiye liberal demokrasi değil ama olmak zorunda da değil. Kendisi önemli stratejisi olan bağımsız bir ülkedir. Ve bu ülke gelenekleri ile modernliği harmanlayarak kendi yolunda yürüyor" dedi.

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