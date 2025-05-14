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Dünya

AP'de Türkiye'yi savundu: Ankara bizim düşmanımız değil

Avrupa Parlamentosu'ndan AB'ye seslenen Alman sağ partisi AFD milletvekili Tomasz Froelich, 'Türkiye bizim düşmanımız değil. Enerji, güvenlik ve göç konularında Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeliyiz. Brüksel, Ankara'ya karşı kibirli dersler vermekten kaçınmalıdır.' dedi.

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 09:29 - Güncelleme:
AP'de Türkiye'yi savundu: Ankara bizim düşmanımız değil
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Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Alman sağ partisi AFD milletvekili Tomasz Froelich, Avrupa Parlamentosu'nda Türkiye'yi savunan açıklamalarda bulundu.

Froelich, "Türkiye bizim düşmanımız değil. Enerji, güvenlik ve göç konularında Türkiye ile ortaklığımızı güçlendirmeliyiz. Brüksel, Ankara'ya karşı kibirli dersler vermekten kaçınmalıdır. Türkiye liberal demokrasi değil ama olmak zorunda da değil. Kendisi önemli stratejisi olan bağımsız bir ülkedir. Ve bu ülke gelenekleri ile modernliği harmanlayarak kendi yolunda yürüyor" dedi.

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  • Tomasz Froelich
  • Avrupa Parlamentosu
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