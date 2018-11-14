AP’den skandal Türkiye raporu: Müzakere bitsin

AP’nin terör sevici ve Başkan Erdoğan karşıtı raportörü Kati Piri’nin hazırladığı ve dün Strazburg’da açıklana raporda, ‘Kopenhag kriterlerine uyulmadığı’ gerekçesiyle, Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istendi. Avrupa’nın pek çok ülkesinde uygulanmasına rağmen Türkiye’deki Başkanlık sisteminin Kopenhag kriterlerine aykırı olduğu savunulan raporda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası hapse atılan FETÖ’cülere destek verildi. PKK ile iltisaklı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması istenirken, raporda ayrıca AB Konseyi’nin Ankara ile müzakerelerde 23 ve 24. başlıklarını bloke ederek Türkiye’nin reform sürecinde ilerlemesine engel olunduğu mesajı verildi.