Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

AP’den skandal Türkiye raporu: Müzakere bitsin

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye-AB ilişkilerinde dönüm noktası olabilecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AP’nin terör sevici ve Başkan Erdoğan karşıtı raportörü Kati Piri’nin hazırladığı ve dün Strazburg’da açıklana raporda, ‘Kopenhag kriterlerine uyulmadığı’ gerekçesiyle, Ankara ile katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması istendi. Avrupa’nın pek çok ülkesinde uygulanmasına rağmen Türkiye’deki Başkanlık sisteminin Kopenhag kriterlerine aykırı olduğu savunulan raporda, 15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonrası hapse atılan FETÖ’cülere destek verildi. PKK ile iltisaklı HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın ve Gezi kalkışmasının finansörü Osman Kavala’nın serbest bırakılması istenirken,  raporda ayrıca AB Konseyi’nin Ankara ile müzakerelerde 23 ve 24. başlıklarını bloke ederek Türkiye’nin reform sürecinde ilerlemesine engel olunduğu mesajı verildi. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA