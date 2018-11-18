APEC Zirvesi'nde liderler ortak sonuç bildirgesi imzalamadı

Avustralya kıtasında yer alan Papua Yeni Gine'de düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi ortak sonuç bildirgesi imzalanmadan tamamlandı.

Reuters haber ajansının Çinli resmi bir yetkiliden aktardığına göre, 1993'ten beri düzenlenen APEC Zirvesi ilk kez, liderler tarafından ortak sonuç bildirgesini imzalanmadan bitti.

Bu yıl Papua Yeni Gine'de düzenlenen APEC Zirvesi'ne Çin ile ABD arasında "Kuşak ve Yol Girişimi" tartışması damga vurmuş, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz. Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak, ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun." diye konuşmuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise "Kuşak ve Yol Girişimi"nin gizli bir gündeme hizmet etmediğini söyleyip, "Bu proje kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu, bir tuzak değil." açıklamasını yapmıştı.