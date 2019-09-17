26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7106
  • 6,3029
  • 275.744
  • 101362
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Apple ve AB arasında hukuki mücadele başladı

Dünyanın en değerli şirketlerinden, merkezi ABD'de bulunan Apple'ın, İrlanda'daki faaliyetlerinden dolayı geriye dönük 13 milyar avronun üzerinde vergi borcu çıkaran Avrupa Birliği (AB) Komisyonu kararına karşı açtığı davada ilk duruşma gerçekleştirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AB Komisyonu'nun geriye dönük çıkarttığı vergi borcuna ilişkin Apple'ın başlattığı hukuki mücadele, AB'nin sulh hukuk mahkemesi olarak faaliyet gösteren Lüksemburg'daki Genel Mahkeme'de yapılan ilk duruşmayla başladı.

5 hakimin yer aldığı mahkemedeki ilk oturum, 2 gün boyunca devam edecek. Söz konusu davanın sonuçlanmasının ise birkaç ay sürmesi bekleniyor.

SORUŞTURMA 3 YILDA TAMAMLANMIŞTI

AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

AB Komisyonu, Apple'ın, İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamasının yasa dışı olduğuna hükmetmiş, 2003'ten 2014'e kadarki dönem için 13 milyar avro ve faizinin geri alınmasını kararlaştırmıştı. İrlanda yönetimi ve Apple şirketi ise komisyonun kararına karşı hukuki süreç başlatmıştı.

Bir AB üyesi ülkenin kamu desteklemelerini ne şekilde sağladığını ve sektörlerde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi bulunan AB Komisyonu, Apple soruşturmasında şirketin İrlanda'da faydalandığı vergi uygulamalarının AB kurallarına aykırı olduğuna karar vermişti.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham etmişti.

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Rusya, Kuzey Kore gemisine el koydu

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Eski HSYK Genel Sekreteri Kaya'ya FETÖ'den 15 yıl hapis

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Dışişleri'nden Yunanistan'daki ırkçı saldırıya tepki

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Club Brugge taktiği Luyindama'dan

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Mahkeme kararını verdi: Eskişehir'de CHP yönetimine kayyum

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

Silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'dan rezil savunma! 'Tüm kadınlara aşığım'

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

'PKK'yı kınama' önergesi neden reddedildi! CHP'li Soyer'den itiraf gibi açıklama

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar

Konut kredisi kullananlar dikkat! Mahkemeden milyonları ilgilendiren karar
 

POPÜLER HABERLER

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

´PKK´yı kınama´ önergesi neden reddedildi! CHP´li Soyer´den itiraf gibi açıklama

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

9 ayda hazırlandı... Ve Cezeri TEKNOFEST'TE görücüye çıktı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Kayalıklarda öyle bir şey buldu ki... 300 milyon yıl önceki gerçeği ortaya çıkardı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

Merakla bekleniyordu... TEKNOFEST İstanbul başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA