Arakan canisi Çii’ye soykırım davası

Arjantin resmi ajansı TELAM’da yer alan habere göre, “evrensel yargılama yetkisine” dayandırılarak insan hakları savunucusu grupların, Çii’ye, işkence, ortadan kaybolma ve cinsel şiddet gibi suçlardan açtığı dava, uluslararası yargı yetkisi bulunan 1 Numaralı Federal Ceza Mahkemesi Yargıç María Servini tarafından kabul edildi.

UCM’DE YARGILANACAK

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Myanmar eski Özel Raportörü Avukat Tomas Ojea Quintana, Arakanlı Müslümanların kendilerine karşı suç işleyenler aleyhine davanın açıldığını ve gerekli görüldüğü takdirde uluslararası tutuklama kararı çıkarılması için çalışacaklarını belirtti. Öte yandan, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Arakanlı Müslümanlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılmasına izin verdi.