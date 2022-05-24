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Dünya

Arakanlı Müslümanları taşıyan tekne alabora oldu! 17 kişi hayatını kaybetti

Myanmar açıklarında, Arakanlı mültecileri taşıyan teknenin alabora olması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 17 kişi hayatını kaybetti.

AA24 Mayıs 2022 Salı 13:33 - Güncelleme:
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Al Jazeera'nin Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliğine (UNHCR) dayandırdığı haberine göre, Bengal Körfezi üzerinden Malezya'ya giden tekne alabora oldu.

En az 90 kişinin bulunduğu tahmin edilen teknedeki aralarında çocukların da bulunduğu 17 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla yolcu ise kayboldu.

- ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

  • Arakanlı mülteciler
  • Müslümanlar
  • Myanmar

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