AA 17 Eylül 2021 Cuma 19:59 - Güncelleme: 17 Eylül 2021 Cuma 20:02

Somali'de faaliyet gösteren Türkiye, Afrika Birliği Somali Misyonu (AMISOM), Avrupa Birliği (AB), Arap Birliği, Etiyopya, Mısır, Kanada, Fransa, Belçika, Almanya, Katar gibi ülke ve kuruluşların diplomatik misyonları ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Fermacu ile Başbakan Roble arasında devam eden krize karşı itidal çağrısı yapıldı.

Krizin ülkeyi istikrarsızlığa sürükleyebileceği ve seçim sürecini baltalayabileceği uyarısı yapılan açıklamada sorunun biran önce çözülmesi istendi.

Açıklamada liderlerin, ülke güvenliğini tehlikeye sokacak karar ve adımlardan uzak durması istenerek Somali halkının etkili ve kapsayıcı yönetimi hak ettiği vurgulandı.

- Yetki kavgası haftalardır sürüyor

Ülkede sene başında yapılması planlanan seçimlerin defalarca ertelenmesi sonrası muhalifler Fermacu'yu Cumhurbaşkanı olarak tanımadıklarını duyurmuş, Fermacu, tansiyonu düşürmek için seçim sürecini yönetme yetkisini Başbakan'a vermişti.

Fermacu ve Roble arasında haftalardır devam eden yetki tartışması ülkede tansiyonu yeniden yükseltirken, iki yönetici de birbirini anayasaya aykırı davranmakla suçluyor.

