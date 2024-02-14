Arap aşiretler terör örgütü PKK/YPG işgaline karşı ayaklandı! Deyrizor'da çatışmalar yaşanıyor

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor'a bağlı Ziban beldesindeki Arap aşiretleri, gece geç saatlerde örgüte bağlı sözde yol kontrol noktaları ile karargaha saldırı düzenledi.

Gece baskını şeklinde düzenlenen saldırının sonucunda, örgüt saflarında ölü ve yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Çatışmaların ardından PKK/YPG'li teröristler, sabah saatlerinde beldede sözde devriye yaparak gençleri alıkoymaya çalıştı.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında 7-18 Ocak'ta da Deyrizor'daki 7 noktada çatışma yaşanmıştı.

Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten bu yana sık sık çatışıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ

Terör örgütünün ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan PKK/YPG, bunu, kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.