Arap aşiretleri ile PKK'lı teröristler 7 noktada çatıştı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Arap aşiretleri, Deyrizor'un doğu ve güneydoğu kırsallarında gece saatlerinde PKK/YPG'li teröristlerle çatıştı.

Arap aşiretleri, çatışmalara sahne olan Bağoz beldesi ile Kişkiyye, Cenine, İzbe, Ebu Hamam, Ziban ile Suveydan köylerinde teröristlere ait yol kontrol noktalarını, karargah ve araçları hedef aldı.

Arap aşiretleri, Cenine köyünde düzenlediği baskında, PKK/YPG'li 6 teröristi sağ olarak ele geçirdi.

Öte yandan PKK/YPG'li teröristler, İzbe köyünde 16 yaşındaki S.H.C'yi alıkoydu. Alıkonulan çocuğun akıbeti bilinmiyor.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler arasında 7 Ocak 2024'te de 7 noktada çatışma yaşanmıştı.

Deyrizor'da işgal altındaki bölgelerde örgüt baskısı altındaki Arap aşiretleri ile PKK/YPG'li teröristler, Ağustos 2023'ten beri sık sık çatışıyor.

Arap aşiretleri, 27 Ağustos-13 Eylül 2023'te düzenledikleri operasyonlarda, Deyrizor, Rakka ve Haseke illeri ile Halep'in Münbiç ilçesine bağlı toplam 33 köyü terörden arındırmıştı. Ancak Araplar, terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları sonucu sivil kayıpları önlemek için bu köylerden geri çekilip ABD ile müzakere masasına oturmuştu.

- DEYRİZOR'DAKİ PKK/YPG İŞGALİ



Terör örgütünün ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında işgal ettiği Deyrizor'daki nüfusun tamamı Araplardan oluşuyor. Terör örgütü, işgalindeki bölgelerde çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Bölgedeki kuyulara el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlayan PKK/YPG, bunu kendi faaliyetleri için kullanırken, bölge halkı yerel hizmetler ve yardımlardan mahrum kalıyor.