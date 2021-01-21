Arap basını Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasını manşetlerine taşıdı

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 16:58 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 16:58

Arap basını, ABD'de Donald Trump'ın yerine dün Başkanlık koltuğuna oturan Biden'ın özellikle Filistin meselesine ilişkin tavrının nasıl olacağı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

- Filistin

Filistin'in El-Eyyam gazetesi, "Bölünmüş ABD'ye birlik çağrısı yapan Biden, çıkardığı kararnameyle Trump döneminin izlerini silmeye başladı." başlığıyla konuyu manşetine taşıdı.

Kudüs gazetesi de ilgili haberinde "Trump gittiği için üzgün değiliz" ifadesini kullandı.

- Tunus

Tunus'un Eş-Şurug gazetesi ise bugünkü sayısında "Biden Orta Doğu'da Trump'ın izinden gidiyor" başlıklı bir makaleye yer verdi. Makalede, Biden'ın beklenilenin aksine selefi Trump'tan faklı bir politika izlemeyeceği belirtildi.

Es-Sabah gazetesi de "ABD Trump sayfasını kapatıyor. Orta Doğu'nun kaderi ise Yüzyılın Anlaşması'nı miras almak" şeklinde başlık attı.

Gazetede, Biden'ın, işgal altındaki Golan Tepeleri ve Kudüs üzerinde İsrail'in egemenliğinin tanınması gibi Trump yönetiminin dayattığı meselelerle uğraşmak zorunda kalacağı değerlendirmesi yapıldı.

- Lübnan

Lübnan'daki En-Nehar gazetesi ilgili haberinde, birçoklarının, Lübnan'da yeni hükümetin kuruluşu ile ABD'de fotoğrafın netleşmesi arasında bir bağlantı olabileceği yorumlarında bulunduğunu belirtti.

Gazete, ülkedeki siyasi krizin, yakın zamanda çözüleceği yönünde bir gösterge olmadığı değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet gazetesi de "Hükümetin kurulması ile ABD'de fotoğrafın netleşmesi arasında bağ kuranların bu bahanelerinin süresi doldu. Şimdi işsizler, hükümeti kurmaktan kaçınmalarını haklı çıkarmak veya gizlemek için hangi yeni mazereti kullanacaklar?" ifadelerine yer verdi.

- Ürdün

Ürdün'de El-Gad gazetesinde, "ABD Trump sayfasını kapatıyor" başlığıyla yayımlanan makalede, ABD'deki son dönemde yaşananlar "fırtına" olarak nitelendirilerek, zorlu dosya ve meselelerin miras kaldığı Biden'ın başkanlığının kolay olmayacağı vurgulandı.

Makalede, iç bölünmelerin yanı sıra Çin ile ilişkiler, İran dosyası, Filistin meselesi ve Trump dönemindeki değişikliklerin söz konusu meselelerin başında geldiği kaydedildi.

Düstur gazetesinde yer alan bir makalede ise "Siyonist devlete en uygun başkan olan Trump ayrıldığında, Aksa kalır, işgalciler yenilir." ifadesi kullanıldı.



Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planının ümitsizliğe ve teslimiyete yol açacağına inandığına işaret edilen makalede, Mescid-i Aksa'nın sınırsız efsanevi güç veren bir sembol olduğu aktarıldı.

- Körfez ülkeleri

Katar'daki Er-Raye gazetesinde Biden'ın görevi devralmasıyla uzun bir gerilim döneminin ve ABD seçimlerinin sonuçlarıyla ilgili hararetli siyasi tartışmaların sona erdiği belirtildi.

Kuveyt'te yayımlanan El Kabas gazetesi ise, "Biden'a İran mesajı: Yaptırımları kaldır, nükleer anlaşmaya bağlı kalalım" manşetini attı.

İran hükümetinin Biden'ı tebrik ettiği ve yönetimi için yeni bir teklifte bulunduğu kaydedilen haberde, teklifte ekonomik yaptırımların nükleer anlaşmaya olan bağlılığı karşılığında kaldırılmasının vurgulandığı ifade edildi.

Suudi Arabistan'da Ukaz gazetesi, "Selefi olmadan yemin töreni... 46. Başkan: Amerika kazandı ve birlik önceliğimiz. Yeni bir Obamizm ya da gelişmiş bir Bidenizm" başlıklı bir makale yayımladı.

- Fas

Fas'taki Hespress sitesinin haberinde, yeni Başkan'ın Beyaz Saray'a hızlı giriş yaptığı, gazetecilerin fotoğrafını çektiği ve medya tarafından güçlü bir şekilde desteklendiği belirtilerek, "Ancak Fas'ta bizi ilgilendiren şey Biden'ın ulusal davamızla (Batı Sahra) ilişkisi." ifadelerine yer verildi.

Haberde, Trump'ın Fas'ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıma cesareti göstermesi nedeniyle ülkeleri için ABD tarihinin en iyi başkanı olduğu vurgulandı.