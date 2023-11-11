Arap Birliği: Gazze'de ateşkesin sağlanması öncelikli konu

Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Gazze'deki işlerin normale döndürülmesinin uzun ve zor olacağını ifade ederek, Gazze'nin geleceğini Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün geleceğinden ayrı konuşmanın doğru olmayacağını vurguladı.

"Gazze'de ateşkesin sağlanması herkesin üzerinde çalışması ve gerçekleştirilmesi gereken öncelikli konudur." diyen Ebu Gay, Gazze, Batı Şeria veya Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini kabul etmediklerini ifade etti.



Ebu Gayt, "Zorla yerinden edilme, uluslararası bir suçtur. Bu, Filistinliler, Araplar ve dünya tarafından reddediliyor." diye konuştu.