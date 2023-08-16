Arap Birliği ile Ukrayna, Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin önemini görüştü

Genel Sekreter'in resmi sözcüsü Cemal Rüşdi'nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ebu Gayt ve Kuleba, ikili ilişkilerin yanı sıra Ukrayna'daki krizin çözümüne ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesinin önemini görüşen Ebu Gayt ile Kuleba, Rusya tarafının anlaşmayı yenilemeyi reddetmesinin ardından Ukrayna'nın başta tahıl olmak üzere ürünlerini ihraç etmede karşılaştığı güçlükleri ve çözüm yollarını müzakere etti.

Genel Sekreter Ebu Gayt, özellikle küresel gıda piyasasının tahıl arzında düşüşe tanık olduğu bir dönemde, temel gıda maddelerinin fiyatlarının istikrarını sağlayacak düzenlemelerin yapılması yönündeki kararlılığını dile getirdi.

Ebu Gayt, Arap ülkelerinin Birleşmiş Milletler'in (BM) girişimiyle Temmuz 2022'de imzalanan anlaşma sürecine destek verdiğini hatırlatarak, tahıl anlaşmasını gerçekleştirmeyi amaçlayan tüm çabalara fikir birliği içinde yine destek vereceklerini vurguladı.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi de bugün, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.



Budeyvi, KİK'in tahıl ve tüm gıda ürünlerinin ihracatını kolaylaştıracak Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasına önem verdiklerini kaydetmişti.

- Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için BM, Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.