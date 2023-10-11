Arap Birliği'nden “Gazze'' çağrısı: Abluka derhal kaldırılmalı

Arap Birliği'nin, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını ele almak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde organize ettiği olağan dışı toplantı Sonuç Bildirgesi'nin okunmasıyla sona erdi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Hussam Zeki tarafından okunan bildirgede, her iki taraftan da (İsrail-Filistin) sivillerin öldürülmesi kınanarak, tüm sivil esirlerin derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulandı.

Tarafların itidalli olmaya davet edildiği bildirgede, "İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgedeki gerilimin düşürülmesi" çağrısında bulunuldu.

Bildirgede, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet ve ihlaller de kınanarak, Gazze'ye yönelik uygulanan ablukanın derhal kaldırılması, yakıt, gıda ve yardımların bölgeye ulaştırılmasına müsaade edilmesi çağrısı yapıldı.

Bildirgede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik elektrik, su ve yakıt akışının kesilmesi yönünde aldığı kararı derhal iptal etmesi gerektiği belirtildi.

Arap Birliği, Filistin halkının göçe zorlanmasına yönelik herhangi muhtemel bir girişim konusunda da uyarıda bulundu.

Öte yandan Arap Birliği, bölgedeki gelişmelerin bakanlar düzeyinde sürekli takip edileceğini duyurdu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Arap Birliği Genel Sekreteri Ebu Gayt, "Gazze'deki Filistinliler derhal durdurulması ve kınanması gereken bir katliama maruz kalıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı 8 Ekim'de, Filistin'in Gazze'ye saldırılarını görüşmek üzere Arap Birliği'ni bakanlar düzeyinde acil toplantıya çağırmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.