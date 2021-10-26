Arap koalisyon güçleri, Marib'de 105 Husi'nin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

AA 26 Ekim 2021 Salı 01:34 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 01:35

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, koalisyon güçleri son 24 saat içinde Marib ilinin batısındaki el-Kessara ve el-Cuba bölgelerinde askeri araç ve askeri unsurlara 29 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, Husilere ait 13 askeri araç imha edildi ve 105 silahlı milis etkisiz hale getirildi.

Öte yandan Yemen Silahlı Kuvvetleri Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, ordu güçlerinin Marib'in batı ve güney cephelerinde yürüttükleri savaşın devam ettiği, çatışmalarda Husilerden onlarca milisin öldürüldüğü kaydedildi. Çatışmaların, koalisyon güçlerinin düzenlediği hava saldırılarının desteğiyle yapıldığı ifade edildi.

Husilere bağlı Saba haber ajansının bir güvenlik kaynağına dayandırdığı haberde, "Düşman uçakları (koalisyon güçleri) Marib ilindeki Cuba ve Sarvah ilçelerine 16 hava saldırısı düzenledi." ifadeleri yer aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 7 yıldır süren çatışmalarda 233 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

Birleşmiş Milletlere göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı yaklaşık 30 milyon nüfuslu Yemen'de, 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.