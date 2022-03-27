İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2022 Pazar / 24 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8317
  • EURO
    16,308
  • ALTIN
    933.902
  • BIST100
    2175.51
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı
Dünya

Arap koalisyonu Yemen'deki Husilere ait hedeflere hava saldırıları başlattı

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'in başkenti Sana ve Hudeyde kentinde İran destekli Husilere ait askeri hedefleri havadan vurduğunu duyurdu.

AA27 Mart 2022 Pazar 01:29 - Güncelleme: 27 Mart 2022 Pazar 01:29
ABONE OL

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan Arap koalisyonu açıklamasında, Sana'daki Husilere ait askeri karargahlara hava operasyonu başlatıldığı belirtildi.

Yemen'in batısındaki Kızıldeniz kıyısında yer alan Hudeyde vilayetindeki Salif Limanı civarında da Husilere ait cephaneliğin imha edildiği aktarılan açıklamada, Husi milislerin Salif Limanı'na silah nakliyatı yapmasının ardından bölgeye hava saldırısı düzenlendiği ifade edildi.

Öte yandan Husilere ait el-Mesire televizyonu, Suudi Arabistan savaş uçaklarının başkent Sana'ya 4 hava saldırısı gerçekleştirdiğini aktardı.

HUSİLERİN SALDIRILARA ARA VERME DUYURUSU

Yemen'de hükümet güçlerine destek veren Arap koalisyonu sözcüsü Turki el-Maliki, 25 Mart'ta yaptığı açıklamada, Yemen'deki İran destekli terörist Husi milislerin Aramco'ya ait petrol ürünleri dağıtım tesislerine saldırı düzenlediğini ve tesislerdeki iki petrol deposunda yangın çıktığını belirtmişti.

İran destekli Husi milisleri, dün itibarıyla Suudi Arabistan ve Yemen'deki saldırılarına 3 gün ara verdiğini duyurmuştu.

  • Arap koalisyonu
  • Yemen
  • Husiler

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.