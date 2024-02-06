Arap ülkeleri, İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını kınadı

Mısır Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, kardeş Türkiye'nin güven ve istikrarını hedef alan terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Mısır'ın özellikle bu gibi durumlarda Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da şiddetin her türlüsüne karşı tutumlarına işaret edildi.

İstanbul'daki saldırının kınandığı açıklamada, saldırıda yaşamını yitiren vatandaş için taziye dileklerinde bulunuldu.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen terör saldırısı kınandı.

Ülkenin terör ve şiddete karşı değişmez tutumuna vurgu yapılan açıklamada, Katar'ın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve Türkiye'nin güvenliği için atacağı adımları desteklediği kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İstanbul Adalet Sarayı'nı hedef alan silahlı saldırı kınandı. Açıklamada, Ürdün'ün Türkiye ile dayanışmasına işaret edildi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken, bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.