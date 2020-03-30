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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 29'a Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 5'e yükselirken, Suudi Arabistan ülkedeki vaka sayısının 1453'e Umman ise 179'a çıktığını duyurdu.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 19:06 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 19:06
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Fas Sağlık Bakanlığına bağlı koronavirüs portalından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 37 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece koronavirüs kaynaklı ölümlerin 29'a, toplam vaka sayısının ise 516'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, 13 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 41 kişide daha koronavirüs tespit edildiği BAE'de toplam vaka sayısının 611'e çıktığı kaydedildi.

Koronavirüs tedavisi gören 3 kişinin daha iyileştiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ana kadar virüsü yenerek taburcu edilen hasta sayısının 61'e ulaştığı ifade edildi.

SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 154 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 1453'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, tedavilerinin ardından 22 kişinin daha taburcu edildiği ve şu ana kadar iyileşen hasta sayısının 49 olduğu ifade edildi.

Suudi Arabistan'da dün Kovid-19 kaynaklı can kaybı 8 olarak açıklanmıştı.

UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 12 kişide daha koronavirüs tespit edildiği bildirildi.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 179'a çıktığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar koronavirüs teşhisi konulan 29 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

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