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Dünya

Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı artarken, vaka sayıları da yükseliyor.

AA25 Nisan 2020 Cumartesi 00:44 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 00:44
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Kovid-19'a bağlı ölümlerin sayısı Mısır'da 294, Cezayir'de 415, Fas'ta 158 ve Umman'da 10 oldu.

- Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün 7 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vefat sayısının 294'e ulaştığı bildirildi.

Ülkede 201 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğu bilgisine yer verilen açıklamada, toplam vaka sayısının 4 bin 92'ye ve hastaneden taburcu edilenlerin ise 1075'e çıktığı ifade edildi.

- Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 8 kişinin daha Kovid-19'dan hayatını kaybettiğini, toplam ölü sayısının 415'e ulaştığını duyurdu.

Açıklamada, ülkede 129 yeni vaka tespit edildiği belirtilirken, toplamda 3 bin 127 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bunlardan 1408'inin iyileştiği vurgulandı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19'a yakalanan 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, böylece toplam can kaybının 158 olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 66 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 3 bin 758'e çıktığı, şu ana kadar 486 kişinin ise virüsü yendiği kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkede 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle öldüğü ve toplam can kaybının 10'a çıktığı duyuruldu.

Vaka sayısının 1790 olduğu ülkede, 325 kişinin ise iyileştiği açıklanmıştı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 4 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 441'e yükseldiği ifade edildi.

Salgın hastalık nedeniyle 7 kişinin hayatını kaybettiği Ürdün'de, 325 kişinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildiği bilgisine de yer verildi.

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