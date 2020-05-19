Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

AA 19 Mayıs 2020 Salı 22:23 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 22:23

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülkedeki toplam can kaybının 329'a çıktığı belirtildi.

Ülkede bugün 2 bin 509 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 59 bin 854'e ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 886 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 31 bin 634'e ulaştığı aktarıldı.

- Irak

Irak Sağlık Bakanlığı da salgın nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 57 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 131'e, vaka sayısının 3 bin 611'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 56 artışla 2 bin 366'ya yükseldiği bilgisi paylaşıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Birimi Müdürü Muhammed Elyubi, 71 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 7 bin 23'e çıktığını açıkladı.

Ülkede 143 kişinin daha iyileştiğini böylece sağlığına kavuşan hasta sayısının 3 bin 901'e ulaştığını ifade eden Elyubi, Kovid-19 kaynaklı yeni ölüm gerçekleşmediğini ve toplam ölü sayısının 193 olduğunu aktardı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir, başkent Amman'da düzenlediği basın toplantısında, 20 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 649'a çıktığını belirtti.

Cabir, taburcu edilenlerin sayısının ise 417'ye ulaştığını kaydetti.

Ürdün'de daha önce yapılan açıklamalara göre, Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

- Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve karantina altında tutulan 3 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulanlardan birinin 70 yaşlarında kadın, diğer ikisinin de 40 ve 19 yaşında erkek olduğu ifade edildi.

Yeni vakalarla birlikte Gazze Şeridi'nde enfekte olanların sayısı 23'e çıkarken, 16 kişi de sağlığına kavuştu.