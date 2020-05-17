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Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 112'ye, Umman'da 22'ye yükseldi, Katar, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da da vaka sayısı arttı.

AA17 Mayıs 2020 Pazar 18:26 - Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 18:26
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Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 112'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada ülkedeki vaka sayısı 14 bin 850'ye, iyileşenlerin sayısının 4 bin 93'e çıktığı ifade edildi.

- UMMAN

Umman Sağlık Bakanlığı da 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, toplam can kaybının 22'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 5 bin 186'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 1465'e ulaştığı kaydedildi.

- KATAR

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 32 bin 604'e çıktığı, 4 bin 370 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

- BAHREYN

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 183 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 6 bin 930'a, iyileşenlerin sayısının 2 bin 774'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı yeni can kaybının yaşanmadığı, toplam can kaybının ise 10 olduğunu belirtildi.

- FAS

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada vaka sayısının 6 bin 798'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 3 bin 645'e çıktığı belirtildi.

- LÜBNAN

Lübnan Sağlık Bakanlığı vaka sayısının 911'e, iyileşenlerin sayısının 247'ye yükseldiğini duyurdu.

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