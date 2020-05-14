AA 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:33

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 208'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 698 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylelikle vaka sayısı 21 bin 84 olurken, şu ana kadar 6 bin 930 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Fas



Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 taşıyan 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 189'a çıktı.

Ülkede 81 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 593'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 222'ye yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1733 artarak 28 bin 272'ye yükseldiğini açıkladı.



Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.



Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.



- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 322 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 341'e çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1303 olduğunu aktardı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 886'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 236'ya yükseldiği ifade edildi.