İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9665
  • EURO
    7,524
  • ALTIN
    387.13
  • BIST100
    98949.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
Dünya

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 208'e, Fas'ta 189'a yükselirken, Katar, Umman ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

AA14 Mayıs 2020 Perşembe 16:33 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 16:33
ABONE OL

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 208'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada 698 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylelikle vaka sayısı 21 bin 84 olurken, şu ana kadar 6 bin 930 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 taşıyan 1 kişi daha yaşamını yitirdi ve toplam can kaybı 189'a çıktı.

Ülkede 81 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 bin 593'e, sağlığına kavuşan hasta sayısı 3 bin 222'ye yükseldi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1733 artarak 28 bin 272'ye yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 356'ya ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 322 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 341'e çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1303 olduğunu aktardı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 886'ya, sağlığına kavuşanların sayısının 236'ya yükseldiği ifade edildi.

Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü bir kişi ise yaralı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.