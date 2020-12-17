Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

AA 17 Aralık 2020 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 17 Aralık 2020 Perşembe 20:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 650'ye, Suudi Arabistan'da 6 bin 91'e, Ürdün'de 3 bin 496'ya, Umman'da 1483'e, Libya'da 1324'e yükselirken, Kuveyt ve Katar'da da vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 1533 yeni vaka tespit edildiği, 1916 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 650'ye, vaka sayısının da 580 bin 449'a yükseldiği Irak'ta, 515 bin 321 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgın hastalık nedeniyle 11 kişinin daha vefat ettiğini, 181 kişinin enfekte olduğunu, 173 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, toplam can kaybını 6 bin 91, vaka sayısını 360 bin 516 ve iyileşen hasta sayısını da 351 bin 365 olarak açıkladı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı 31 can kaybının olduğu, 2 bin 221 kişide virüs tespit edildiği, 3 bin 166 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Salgında toplam can kaybının 3 bin 496'ya, vaka sayısının da 269 bin 806'ya çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısı ise 233 bin 390 olarak aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişinin vefat ettiği, 184 kişinin testinin pozitif çıktığı ve 273 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Böylece ülkedeki toplam can kaybı 1483'e, vaka sayısı 127 bin 19'a yükselirken, iyileşen sayısı ise 119 bin 9'a ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19'dan 13 kişi daha vefat etti, 706 yeni vaka kaydedildi, 511 kişi sağlığına kavuştu.

Son verilerle birlikte, Libya'da toplam can kaybı 1337'ye ve vaka sayısı 93 bin 283'e çıkarken, sağlığına kavuşanların sayısı ise 63 bin 231 oldu.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 221 yeni vaka tespit edildiği, 204 hastanın ise iyileştiği duyuruldu.

Son verilerle vaka sayısının 147 bin 192'ye, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 143 bin 113'e çıktığı belirtilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 913 olduğu hatırlatıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 140 kişide daha virüs tespit edildiği, 201 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam vaka sayısının 141 bin 557'ye, iyileşen hasta sayısının ise 139 bin 243'e ulaştığı kaydedildilen açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 242 olduğu aktarıldı.