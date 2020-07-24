Arap ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

AA 24 Temmuz 2020 Cuma 18:16 - Güncelleme: 24 Temmuz 2020 Cuma 18:16

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1145 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 359'a, vaka sayısının da 73 bin 791'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 53 bin 7'ye ulaştığı ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 4 kişi daha yaşamını yitirdi, 753 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle toplam can kaybının 425'e, vaka sayısının da 62 bin 625'e yükseldiği ülkede, iyileşen sayısı ise 52 bin 915'e ulaştı.

- Birleşik Arap Emirlikleri

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısının 343'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 261 artarak 58 bin 249'a çıktığı, sağlığına kavuşanların sayısının ise 51 bin 235 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 394 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 108 bin 638'e çıktı.

Şu ana kadar 164 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede, toplam 105 bin 420 kişi ise sağlığına kavuştu.