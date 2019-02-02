Arap ülkeleri, Katar'ı Asya Kupası şampiyonluğundan dolayı kutladı

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Hamas Lideri İsmail Heniye, milli takımın Asya Kupası'nı kazanmasından dolayı Katar Emiri Şeyh Temim'i tebrik etti.

Kuveyt haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir es-Sabah, gönderdiği mesajında Şeyh Temim'i ülkesinin Asya Kupası şampiyonluğundan dolayı kutladı.

Katar Milli Takımı'nın şampiyonadaki üstün performans ve seçkin oyununa dikkati çeken Şeyh Sabah, başarılarının devamını diledi.

Kuveyt'in sembolü olan Kuveyt Kuleleri'nin Katar bayraklarıyla süslendiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan haberde Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Katar Emiri'ni tebrik ettiği bildirildi.

Şampiyonayı kazanmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria'da çok sayıda Filistinli Katar bayraklarıyla sevinç gösterilerinde bulundu.

Öte yandan, Gazze'deki Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'nin ofisinden yapılan açıklamada, Heniye'nin Katar'ın şampiyonluğunun ardından Katar Emiri'ni arayarak tebrik ettiği, başarılarının devamını dilediği kaydedildi.

Asya Kupası'nda ilk kez finale yükselen Katar ile daha önce 4 kez şampiyon olan Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Zayed Sports City Stadı'nda dün akşam karşı karşıya gelmişti.

2019 Asya Kupası finalinde Katar, Japonya'yı 3-1 yenerek şampiyon olmuştu.