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Dünya

Arap ve İslam ülkeleri heyeti, Filistin sorununu görüşmek üzere Çin'i ziyaret edecek

Arap ve İslam ülkelerinden dışişleri bakanları ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İTT) Genel Sekreteri'nden oluşan bir heyetin, 'İsrail-Filistin çatışması' ve 'Filistin sorununun çözümünü' görüşmek üzere Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

AA19 Kasım 2023 Pazar 19:42 - Güncelleme:
Arap ve İslam ülkeleri heyeti, Filistin sorununu görüşmek üzere Çin'i ziyaret edecek
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Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El-Maliki ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın yer alacağı heyetin, 20-21 Kasım'da Pekin'de temaslarda bulunacağı belirtildi.

Ziyarette tarafların, "İsrail ile Filistin arasındaki süregelen çatışmada gerilimin düşürülmesi, sivillerin korunması ve Filistin sorununa adil çözüm bulunmasının yollarına dair derinlemesine iletişim ve koordinasyon yürüteceği" kaydedildi.

Heyet, yarın Pekin'de Diaoyutay Devlet Konukevi'nde Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile bir araya gelecek.

  • Çin ziyareti
  • Arap ve İslam ülkeleri
  • İTT Genel Sekreteri

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