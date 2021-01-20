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Dünya

Arap Yarımadası'nda koronavirüs ölümleri arttı

Cezayir, Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 23:47 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 23:47
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Cezayir'de 2 bin 849'a, Lübnan'da 2 bin 84'e, Fas'ta 8 bin 43'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 6 kişinin hayatını kaybettiği, 265 kişinin enfekte olduğu, 194 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 849'a, vakaların 104 bin 606'ya, iyileşenlerin 71 bin 187'ye yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 64 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 332 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 282 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 84'e, vakaların 264 bin 647'ye, iyileşenlerin 157 bin 202'ye çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 1152 kişinin enfekte olduğu, 1329 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 43'e, vakaların 462 bin 542'ye, iyileşenlerin 437 bin 955'e yükseldiği ifade edildi.

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