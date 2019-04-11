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Araştırmacı Kaan Devecioğlu, Sudan’daki gelişmeleri değerlendirdi: Yakın gelecekte neler olacak?

Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Devlet Başkanı Ömer-el Beşir'in tutuklandığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini belirtti. AFAM Araştırmacısı Kaan Devecioğlu, konuyla ilgili olarak star.com.tr’ye yaptığı değerlendirmesinde, “Eğer halk protesto gösterilerine devam ederse, ki edecek gibi görünüyor, Yüksek Askeri Konsey yönetiminin halka karşı nasıl bir tavır alacağı sorusunun cevabı önem kazanacaktır.” ifadesini kullandı.

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Sudan Savunma Bakanı Avad bin Avf, Devlet Başkanı Ömer-el Beşir'in tutuklandığını ve 3 ay olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, anayasanın askıya alındığı ve ülkenin 2 yıl boyunca Askeri Konsey tarafından yönetileceği duyuruldu. Ülke genelinde bir ay boyunca saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı da getirildi.
 
Sudan’daki gelişmeleri star.com.tr’den Ezgi Aşık’a değerlendiren Afrika Araştırmacıları Merkezi’nde (AFAM) Sudan Özelinde Doğu Afrika Araştırmacısı Kaan Devecioğlu, “Ajansların geçtiği haberlerden hareketle siyasi tutuklular serbest bırakılsa da Sudan’daki muhalifler açısından bu durumun tatmin edici düzeyde olmadığını ve bu yüzden protesto gösterilerinin devam edeceğini düşünüyorum. Yani Beşir gitti, yerine Yüksek Askeri Konsey Başkanı Orgeneral Avad bin Avf başkanlığındaki konsey geldi.” ifadesini kullandı.
 
"ÖMER EL-BEŞİR'İN EV HAPSİNDE OLDUĞU AÇIKLANDI"
 
Ülkede tüm silahlı hareketlerin barış yapmaya davet edildiğini belirten Devecioğlu, “Yapılan bir diğer açıklamada ise Ömer el-Beşir’in ev hapsinde olduğu; genel müdürlerin bakan vekili oldukları, merkez ve eyalet parlamentolarının feshedildiği; ancak valilerin, eyalet güvenlik konseylerinin, bütün mahkemelerin ve dolayısıyla savcı ve hâkimlerin işlerine devam edeceği vurgulandı.” dedi.
 
Sudan’da önümüzdeki günlerde Yüksek Askeri Konsey yönetiminin halka karşı nasıl tavır alacağının merak edilen bir konu olduğunu belirten Devecioğlu, “Yapılan açıklamalar ve halkın tepkileri izlendiğinde sanki halkın gazını almak için yazılmış bir senaryo varmış gibi bir düşünce akıllara geliyor. Bu noktada, eğer halk protesto gösterilerine devam ederse, ki edecek gibi görünüyor, Yüksek Askeri Konsey yönetiminin halka karşı nasıl bir tavır alacağı sorusunun cevabı önem kazanacaktır.” diyerek sözlerini tamamladı.

''ABD´nin asıl derdi, S-400 değil''

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