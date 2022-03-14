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Dünya

Arjantin'de Venezuela hükümetinin iki numaralı ismi hakkında tutuklama kararı

Arjantin'de, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetinin iki numaralı ismi Diosdado Cabello hakkında tutuklama emri çıkarıldı.

AA14 Mart 2022 Pazartesi 05:27 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 05:29
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Ülke basınında çıkan haberlere göre, Arjantin'in Jujuy Eyaleti Federal Mahkeme Vekili Yargıç Mariela Alejandra Gimenez, Arjantin'e gelmesi durumunda, Venezuela'da iktidardaki Birleşik Sosyalist Partisi Birinci Başkan Yardımcısı Cabello'nun tutuklanmasına karar verdi.

Tutuklama emrinin, ABD ile Arjantin arasında geçerli olan "Suçluların İadesi Anlaşması" çerçevesinde çıkarıldığı ve Cabello'nun, 11 Mart'ta Bolivya üzerinden Arjantin'in Jujuy eyaletine gelmesinin beklendiği belirtildi.

Federal polise, havaalanı güvenlik polisine ve jandarmaya gönderilen belgede, Cabello'nun, ABD tarafından "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm" ile itham edildiği ve ABD'nin hakkında yakalama kararı çıkarttığı aktarıldı.

ABD, Mart 2020'de Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve aralarında Cabello'nun da olduğu Venezuelalı hükümet yetkilileri hakkında iddianame hazırlamış, bu kişileri "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm" ile itham etmişti. ABD, Cabello hakkında bilgi verene 10 milyon dolara kadar para ödülü verileceğini açıklamıştı.

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