Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Arjantin'de yoksulluk son 10 yılın en yüksek seviyesine çıktı

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yılın üçüncü çeyreğinde yoksulluk seviyesi yüzde 33,6'ya yükselerek son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Arjantin Katolik Üniversitesi Sosyal Borçlar Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, ülkede fakirlik seviyesi 2018'in üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 5 artarak son 10 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 33,6 olarak kaydedildi.
 
Buna göre, yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de 13 milyondan fazla kişi yoksulluk şartlarında yaşam sürüyor. Ayrıca, 2,5 milyon kişinin aşırı yoksulluk seviyesinde yaşadığı raporda yer aldı.
 
Raporda, fakirlik seviyesinden en çok etkilenen kesimin 18-29 yaş aralığındaki kişilerin olduğu kaydedilirken bu yılın üçüncü çeyreğinde ülkedeki çocuk ve gençlerin yaklaşık yarısının yoksulluk seviyesi altında gelire sahip evlerde yaşadığına yer verildi.
 
Arjantin'de yoksulluk seviyesinin bu kadar yükselmesinin sebebi, 2017’nin üçüncü çeyreğiyle 2018’in aynı dönemi arasında ülke ekonomisinin büyüme sürecinden sert bir ekonomik durgunluk dönemine girmiş olması ve bu yıl Arjantin pesosundaki değer kaybının fiyatlara yansıyıp yüksek enflasyona yol açması olarak gösterildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

Yeni Dünya’ya yolculuk: Osmanlı Türklerinin Amerika´ya Göçü (3)

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

Yine Avrupa'yı salladı! Cengiz Ünder, Türk futbol tarihine geçti

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

'İnsan eti yemekten bıktım' diyerek polise teslim olan büyücüye müebbet hapis

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaş artışı 400 liraya ulaşacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA