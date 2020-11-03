AA 03 Kasım 2020 Salı 11:11 - Güncelleme: 03 Kasım 2020 Salı 11:30

Türkiye-Arnavutluk ilişkilerini AA'ya değerlendiren Bahiti, iki ülkenin çok yönlü ekonomik ilişkilere sahip olduğuna dikkati çekerek, Arnavut ve Yunan medyasında, özellikle Türkiye'nin Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz meselesine dair gerçek dışı ifadelere yer verildiğine işaret etti.

Bahiti, Arnavutluk'taki günlük siyasi tartışmalarda "Arnavutluk'un siyasi açıdan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok yakın olduğunun" ifade edildiğini anımsatarak, medyada Erdoğan'ın Arnavutluk ve Kosova'da büyük bir etkisi olduğunun kaydedildiğini ve bunun da Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonunda çoğu zaman engel olarak görüldüğünü dile getirdi.

Arnavutluk ile Türkiye arasında güçlü tarihi ilişkiler olduğunun altını çizen Bahiti, Türk hükümetinin son olarak geçen yıl kasım ayında Arnavutluk'ta yaşanan depremde ve yeniden imar noktasında ana katkı sağlayanlarından biri olmasına rağmen bu gerçeğin Arnavutluk hükümeti ve medyası tarafından çok az dillendirildiğini vurguladı.

Ekonomik anlamda, Türkiye'nin Arnavutluk'a son stratejik yatırımının Başbakan Fatos Nano döneminde, 15 yıl kadar önce telekomun özelleştirilmesinde gerçekleştiğine dikkati çeken Bahiti, önemli Türk yatırımlarına karşı yürütülen mücadelenin ve verilen bazı yüksek para cezalarının aslında stratejik yatırımların neden olmadığının da kanıtı olduğunu savundu.

- FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ARNAVUTLUK'TAKİ FAALİYETLERİ

Siyasi alandaki ilişkilerin söylenenin tam aksi yönde olduğunu belirten Bahiti, Arnavutluk'un, kendileri gibi NATO üyesi Türkiye'de darbeye kalkışan Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Türkiye dışındaki ana üslerinden biri olduğuna dikkati çekti.

FETÖ'nün önde gelen mensuplarının Arnavutluk'ta birçok mali fon sayesinde kolayca faaliyetler yapabildiğine işaret eden Bahiti, "Sağlık, ticaret, eğitim, enerji ve son olarak medyada, hatta Air Albania'nın Arnavut-Türk başarısında bile faaliyet gösteriyorlar. AlbKontroll'ün ana hissedarının CEO'su da bu örgütün mensubu ve eski öğrencisidir." diye konuştu.

Bahiti, Arnavutluk'taki en büyük dini topluluğun (Diyanet İşleri) da FETÖ tarafından kontrol edildiğini vurgulayarak, "İki ülke ordusu arasında tarihi güçlü bir iş birliği olmasına rağmen Arnavutluk'un NATO'daki büyükelçisi, Türkiye ile savaşta olan YPG ve SDF tarafını tuttu. Geriye sadece turizm kaldı ve bu da sadece birkaç turizm operatörünün başarısı." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başka bir meseleyi daha ortaya koyduğunu aktaran Bahiti, Arnavutların iyileşmek ve hayatlarını kurtarmak için "Arnavut karşıtlığının" olmadığı Türkiye'ye yöneldiklerini ifade etti.

- İLİŞKİLERDE YENİ BİR BAŞLANGICA İHTİYAÇ VAR

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki güçlü ilişkilerin, Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonunu engellediği yönündeki şehir efsanesinin doğru olmadığının altını çizen Bahiti, "Bu efsane, anayasa ve yargıtay, yolsuzlukla mücadele, demokrasinin işleyişi gibi AB'nin 15 şartından hiçbirini yerine getirmeyen ve yerine getirme arzusu olmadığının da farkında olan Tiran yönetimince oluşturuldu. Asıl bunlar, Arnavutluk'un AB üyeliğine doğru ilerlemesinin önündeki gerçek engellerdir." dedi.

Bahiti, Türkiye ile Arnavutluk ilişkilerinde yeni, samimi ve bu ilişkilerin geliştirilmesi noktasında orta vadede stratejik bir başlangıca ihtiyaç olduğunu belirterek, "Ancak Arnavutluk ve Türkiye arasında yeni bir başlangıç olması için yeni zihinlere ve yeni insanlara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.