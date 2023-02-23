Arnavutluk arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Arnavutluk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Müfettişliği Müdürü Elton Reso, AA muhabirine deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı.

Reso, yaklaşık 11 gün Malatya'da çalışmalara katılan 80 kişilik ekipte Arnavutluk Silahlı Kuvvetler mensubu, sivil acil durum ve sağlık personelinin yer aldığını kaydetti.

Kendileri için en duygusal anın, yaklaşık 4 yaşındaki bir çocuğu enkazdan sağ çıkarmaları olduğunu dile getiren Reso, "Çalıştığımız enkazın yanındaki yıkılan binadan ağlama sesi duyduk. Hemen bu enkazdaki işimizi bırakarak tüm personelimizle diğer enkaza yöneldik. Hızla kazdık ve çocuğu çıkarmayı başardık. O anlar harikaydı. O çocuğun kurtarılması için hepimiz çok çaba gösterdik." diye konuştu.

Arama kurtarma çalışmaları sırasında pek çok unutulmaz an yaşadıklarını belirten Reso, şunları kaydetti:

"Genç bir Türk, yaklaşık 8 katlı binanın enkazında tüm ailesinin, babasının, annesinin ve 5 kardeşinin olduğunu söyledi. Ekibimize çok bağlıydı. Aile üyelerinden en az bir tanesinin sağ bulunacağına dair umudu vardı. Ne yazık ki, ailesinden hiç kimse canlı bulunamadı. Ancak onun asil hareketi hoşuma gitti. Babası çıkarıldığında her ne kadar büyük bir acısı da olsa bu genç çocuk hepimize sarıldı."

Yüzbaşı Fatjon Banaj da arama kurtarma çalışmalarının son gününde bile ailelerin, yakınlarının sağ olabileceğini ümit ettiklerini anlattı.

Banaj, bir baba ve oğlunun cansız bedenlerini enkaz altında birbirine sarılmış halde bulduklarını aktararak çok büyük bir duygusal kriz yaşayan yakınlarına ilk yardım yaptıklarını, bu durumun kendilerini de çok etkilediğini ifade etti.

Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarının katıldığı en zor misyonlardan biri olduğunu ve hatıralarında uzun süre kalacağını söyleyen Banaj, "Meydana gelen ağır durum nedeniyle duygusal anı bir kenara bırakıp müdahalelerde bulunmamız gereken bazı durumlar oldu. Tüm ekip çok yüksek bir profesyonellik gösterdi." diye konuştu.

Zor şartlar altında, sıfırın altında 17 dereceye kadar varan soğuklukta 24 saat çalıştıklarını söyleyen Banaj, umutla bekleyen ailelerin kendilerine devam etmeleri için güç verdiğini vurguladı.

- "EN DOKUNAKLI AN, BİR BABANIN ENKAZ ALTINDA KALAN ÇOCUKLARINI BANA SORMASIYDI"

Orta ve yüksek askeri eğitimini Türkiye'de tamamlayan Asteğmen Krisman Merlika, Malatya'da bulundukları süre içerisinde bir kişiyi kurtardıklarını ve 26 kişinin ise cansız bedenini çıkardıklarını bildirdi.

Merlika, "En dokunaklı an, bir babanın enkaz altında kalan çocuklarını bana sormasıydı. Çocukları hakkında bir şeyler bilip bilmediğimi sordu. Kalbimi sızlatan en dokunaklı cevap 'onların annesi yok, ben babalarıyım' sözüydü. Benim için en zor an buydu. Maalesef o çocukların cansız bedenine ulaşıldı." dedi.