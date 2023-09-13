Arnavutluk Başbakanı Rama: Bizim için tarihi bir an

Rama, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arnavutluk'taki reform süreci, Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme süreci ve ülkesinin BMGK Dönem Başkanlığını ilgilendiren diğer konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arnavutluk'u, "diğer ülkelerde bulunan etnik Arnavut topluluğu istismar etmeyen özel bir örnek" olarak nitelendiren Rama, komşu ülkelerde etnik karışıklıkları asla kışkırtmadıklarını vurguladı.

Rama, Arnavutluk'ta 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan, Himara şehrindeki Yunan azınlığın seçilmiş belediye başkanı Alfred Beleri konusuna da değinerek, adalete bu gibi durumlarda müdahale etmesini isteyenler olduğunu ancak bunu yapmayacağını ima etti.

"Acılara ve bedellere rağmen yolsuzluk ve organize suçla mücadelenin yalnızca derinleşeceğini" ifade eden Rama, bir arada yaşama ve diğer etnik gruplara saygı konusunda kimsenin Arnavutluk'a ders veremeyeceğinin altını çizdi.

Rama, ülkesinin adalet sisteminde derin ve derinlemesine Avrupalılaştırıcı bir reform uyguladıklarını belirterek, bu sayede aralarında eski Başbakan Yardımcısı Arben Ahmetaj da olmak üzere üst düzey yetkililerin bağımsız şekilde soruşturmaya ve kovuşturmaya tabi tutulduğunu aktardı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ile Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic arasında Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda yarın Brüksel'de gerçekleşmesi planlanan görüşmeye de değinen Rama, "bunun bir başka boş tur" olmaması dileğini paylaştı.

Rama, Arnavutluk ile sınırı bulunan "bir başka Arnavut ülkesi" olan Kosova ile aralarındaki benzersiz ilişkiye dikkati çekerek, Kosova ve Sırbistan arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi planının hayata geçirilmesi için her zaman ABD ve AB'nin çabalarıyla tam uyum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

Arnavutluk-Sırbistan ilişkilerinin istikrarlı geleceği için Kosova ile Sırbistan arasındaki normalleşme sürecinin başarılı şekilde sonuçlanmasının gerekliliğine işaret eden Rama, "Artık Sırbistan'ın gerçeği inkar etmenin saçmalık çukurundan çıkıp iyi niyetle hareket ederek Fransız-Alman planı çerçevesinde her iki tarafın ihtiyaçlarını karşılayan bir uygulama sürecini mümkün kılmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Arnavutluk, 1 Eylül-30 Eylül'de BMGK Dönem Başkanlığını yürütüyor.

2022-2023 döneminde BMGK geçici üyesi olarak görev yapan Arnavutluk, 1 Haziran-30 Haziran 2022'de de BMGK Dönem Başkanlığını yürütmüştü.