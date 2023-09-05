İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2023 Salı / 20 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8015
  • EURO
    28,9836
  • ALTIN
    1669.04
  • BIST100
    8141.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arnavutluk Başbakanı Rama, kabinede yapılacak değişiklikleri duyurdu
Dünya

Arnavutluk Başbakanı Rama, kabinede yapılacak değişiklikleri duyurdu

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, kabinede yapılacak değişiklikler hakkında bilge verdi.

AA5 Eylül 2023 Salı 00:40 - Güncelleme:
Arnavutluk Başbakanı Rama, kabinede yapılacak değişiklikleri duyurdu
ABONE OL

Genel başkanlığını yaptığı iktidar partisi Arnavutluk Sosyalist Partisi'nin (PS) Ulusal Meclis toplantısında konuşan Rama, Arnavutluk hükümet kabinesinde yapacakları değişiklikleri paylaştı.

Buna göre, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığına mevcut bakan Olta Xhaçka'nın yerine İgli Hasani önerildi. Hasani daha önce Arnavutluk'un Viyana'daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Büyükelçisi ve AGİT Ekonomi ve Çevre Faaliyetleri Koordinatörü olarak görev yaptı.

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına Ogerta Manastirliu'nun yerine Albana Koçiu, Eğitim ve Spor Bakanlığına Evis Kushi'nin yerine Ogerta Manastirliu, Maliye ve Ekonomi Bakanlığına Delina İbrahimaj'ın yerine Ervin Mete, Delina İbrahimaj Girişimcilik ve İş Ortamından Sorumlu Devlet Bakanlığına, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığına Frida Krifca'nın yerine Anila Denaj önerildi.

Başbakan Rama ayrıca, Devlet Hizmet Standardı Bakanlığının bundan sonra olmayacağını, bunun yerine Yerel Yönetimlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı olacağına, bu kuruma ise mevcut Tiran Belediye Başkan Yardımcısı Arbjan Mazniku'nun önerdiklerini bildirdi.

Kabinedeki değişikliklerin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayının ardından Arnavutluk Meclisi'nde oylanması gerekiyor. Ardından bakanlar ant içerek göreve başlayacak.

  • Arnavutluk Başbakanı
  • Değişiklikler
  • Kabine

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.