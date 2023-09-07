Arnavutluk Cumhurbaşkanı ülke tarihinde ilk kez Kazakistan'a ziyaret gerçekleştirdi

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, daveti üzerine ülkesine gelen Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Akorda'da düzenlenen resmi törenin ardından iki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, Begay'ın Kazakistan'a resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Arnavutluk Cumhurbaşkanı olduğunu bildirdi.

Söz konusu ziyaretin, ikili ilişkilerin geliştirilmesi açısından son derece önemli olduğunu söyleyen Tokayev, Arnavutluk ile daha yakın ilişki kurmak istediklerini dile getirdi.

Tokayev, Arnavutluk'u Balkanlar'daki çok önemli bir ortak olarak gördüklerini vurgulayarak, "Kazakistan ile Arnavutluk arasında pek çok benzerlik var. Biz çok uluslu ve çok dinli ülkeleriz, aynı zamanda nüfusun çoğunluğu Müslüman." dedi.

İki ülke başkentleri arasında direkt uçuşların başlatılması gerektiğine işaret eden Tokayev, turizm, ulaştırma, enerji ve diğer alanlarda işbirliği için imkanlara dikkati çekti.

- "ŞİMDİ DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİMİZ İÇİN FIRSATLAR BULMAMIZ GEREKİYOR"



Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begay da Kazakistan'da olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Bu ziyaret, iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yılında gerçekleşiyor. Bu, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu gösteriyor. Şimdi daha fazla çalışmamız ve ekonomik işbirliğimiz için fırsatlar bulmamız gerekiyor. Sizi Arnavutluk'a davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Begay, özellikle ekonomik ilişkileri derinleştirmek konusunda mutabık olduklarını söyleyerek, "Madencilik ve enerji sektörünün yanı sıra turizm, altyapı gibi alanlarında da işbirliğini güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.