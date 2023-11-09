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Dünya

Arnavutluk Meclisinde gerginlik! Sis bombası attılar

Arnavutluk Meclisinde muhalefet milletvekilleri, bazı yasa tasarılarının görüşülmesinin planlandığı oturumu yine engelledi.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 17:10 - Güncelleme:
Arnavutluk Meclisinde gerginlik! Sis bombası attılar
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Daha önce de farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, bugünkü oturumda daha önce olduğu gibi çalışmaları engellemek için sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası attı.

Protesto, ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekilleri başta olmak üzere, muhalefet partilerinin milletvekilleri tarafından gerçekleştirildi.

Bugünkü oturumda Arnavutluk Ceza Kanunu'ndaki değişikliklerin tartışılması planlanıyordu.

Meclis kaynaklarına göre, değişiklikler gazetecilerin ve diğer medya çalışanlarının hukuki korumasını artırmayı amaçlıyor.

Yaşanan gerilimin ardından oturum yarıda kesildi.

Daha önce 30 Ekim ve 2 Kasım'da da benzer gerilimlere sahne olan Arnavutluk Meclisinde 8 muhalefet milletvekili meclis çalışmalarından 10 gün uzaklaştırılmıştı.

Muhalefet milletvekilleri daha önce de bakan ve meclis yöneticilerinin oturması için ayrılan alanı işgal ederek oturumların başlamasına engel olmuştu.

Hiçbir meclis grubunda yer almayan milletvekili ve eski Başbakan Sali Berişa, yasama faaliyetlerinin engellendiğini iddia ederek "bu hakkın kendilerine geri verilmesini" talep etmişti.

Meclisin, "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi bir kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak üzere meclisteki eylemlerine devam edeceklerini ifade ediyor.

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