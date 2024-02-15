Arnavutluk Meclisi'nde kriz sürüyor

Daha önce de farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen ana muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve diğer muhalefet partilerinin milletvekilleri, düdük çalarak, kürsüyü bloke ederek bugünkü oturuma da engel oldu.

Milletvekilleri "Özgürlük-Demokrasi", "Demokrasi katili" ve "Plüralizm katili" yazılı pankartlar açtı.

Yaklaşık 16 dakika süren oturum, bazı yasa tasarılarının oylanmasının ardından Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından sonlandırıldı.

Bugünkü oturumda, 22 Kasım Arnavut Alfabesi Günü'nün resmi tatil ilan edilmesini öngören yasa tasarısı 74 "evet" oyuyla kabul edildi. Yeni resmi tatil günü, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanmasından 15 gün sonra yürürlüğe girecek.

Meclis oturumları ve Meclis komisyonlarının oturumları, 2023 sonlarından bu yana muhalefet milletvekillerinin engellemeleriyle karşılaşıyor.

Muhalefet milletvekilleri, "anayasal haklarını tüm güçleriyle savunmak için" Meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Farklı yöntemlerle Meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, genel kurul oturumlarında sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.

Muhalefet, belli aralıklarla protestolar da düzenliyor.