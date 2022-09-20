İSTANBUL 19°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Eylül 2022 Salı / 24 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,3169
  • EURO
    18,2945
  • ALTIN
    979.694
  • BIST100
    3277.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancının tutukluluğu onaylandı
Dünya

Arnavutluk'ta askeri tesise girmeye çalışan 3 yabancının tutukluluğu onaylandı

Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesi, 20 Ağustos'ta ülkedeki bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişinin tutukluluk kararını onayladı.

AA20 Eylül 2022 Salı 19:43 - Güncelleme:
ABONE OL

Dıraç Temyiz Mahkemesinde bugün, Elbasan bölgesine bağlı Grameç'te yaşanan olayla ilgili iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmaları kararı görüşüldü.

Temyiz Mahkemesi, söz konusu kişilerinin tutuklu kalmasına hükmetti.

- Olay

Arnavutluk'ta 20 Ağustos'ta bir askeri tesise girmeye çalışan Rusya ve Ukrayna vatandaşı 3 kişi gözaltına alınmış, bu şahısların kullandıkları felç geçirten gaza maruz kalan iki Arnavut asker de yaralanmıştı.

Elbasan Asliye Mahkemesi 24 Ağustos'ta düzenlediği oturumda, iki Rus ve bir Ukraynalının güvenlik tedbiri olarak tutuklanmalarına karar vermişti.

Gözaltına alınan yabancı uyruklular, iş birliği içinde yürütülen "görevdeki memura saldırı", "gizli bilgileri verme" ve "bilgi edinme"den suçlanıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.