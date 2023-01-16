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Dünya

Arnavutluk'ta deprem

Arnavutluk'ta 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiği bildirildi.

AA16 Ocak 2023 Pazartesi 07:17 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta deprem
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Arnavutluk Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sivil Acil Durumlar için Ulusal Operasyon Merkezi ile Arnavutluk Yer Bilimleri Enstitüsü'nden alınan bilgilere göre, depremin merkez üssünün Debre iline bağlı Klos'un 3 kilometre güneyinde olduğu kaydedildi.

Depremin ülke genelinde farklı bölgelerde hissedildiği belirtilen açıklamada, Klos'ta bazı binalarda hafif hasarların oluştuğu vurgulandı.

Klos ve depremin hissedildiği bölgelerde vatandaşların panikten dolayı açık alanlara yöneldiği ifade edildi.

Açıklamada, Sivil Savunmanın tüm yapılarının hazır olduğu ve ülkedeki tüm belediyelerle iletişim halinde bulunduğu belirtildi.

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