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Dünya

Arnavutluk'ta muhalif protestolar yükseliyor

Arnavutluk'ta ana muhalefet partisi Demokratik Parti (PD) başta olma üzere muhalefet partilerinin çağrısıyla protesto düzenlendi.

AA6 Şubat 2024 Salı 02:40 - Güncelleme:
Arnavutluk'ta muhalif protestolar yükseliyor
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Arnavutluk'ta protestolar, "muhalefet eylemde" sloganıyla muhalefet milletvekillerinin çağrısıyla başkent Tiran'daki meclis binası önünde yapıldı.

Protesto sırasında göstericiler sis bombası kullanırken, göstericiler ve polis arasında arbede de yaşandı.

Protestonun ardından göstericiler, yolsuzluk yaptığı şüphesiyle ev hapsinde bulunan eski başbakan Sali Berisha'nın evine destek amaçlı yürüyüş gerçekleşti.

MECLİS ÇALIŞMALARI YENİDEN MUHALEFETİN ENGELİNE TAKILDI

Öte yandan, protesto esnasında muhalefet milletvekilleri ile Meclis Güvenlik Biriminin çalışanları arasında meclis binası girişinde arbede yaşandı.

Meclis Güvenlik Birimi çalışanları daha önceki oturumlarda yaşanan gerginlik nedeniyle uzaklaştırma cezası alan muhalefet milletvekillerine meclis binasına girmelerine izin vermezken, bazı milletvekilleri zorla genel kurul salonuna girdi.

Muhalefet milletvekilleri bazı gündem konularının görüşülmesi öngörülen meclis oturumunu engellerken, yaşanan gerilim nedeniyle oturum 16 dakika sürdü. Oturum daha sonra Meclis Başkanı Lindita Nikolla tarafından yarıda kesildi.

MUHALEFETİN PROTESTOLARI

Son dönemdeki meclis oturumları ve meclis komisyonlarının oturumları muhalefet milletvekillerinin engelleriyle karşılaşıyordu.

Meclisin "Başbakan Edi Rama ve Meclis Başkanı Lindita Nikolla'nın şahsi kurumuna dönüştüğünü" ileri süren muhalefet milletvekilleri, anayasal haklarını tüm gücüyle savunmak için meclisteki eylemlerine devam edeceklerini belirtiyor.

Farklı yöntemlerle meclis oturumlarını engelleyen muhalefet milletvekilleri, genel kurul oturumlarında sandalyeleri kürsünün önüne yerleştirip sis bombası atıyor.

Muhalefet ayrıca belli aralıklarla protestolar da düzenliyor.

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