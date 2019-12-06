Depremzede çocukların yüzü Türkiye ile güldü

Arnavutluk'un Leş (Lezha) iline bağlı Şingin ilçesindeki (Shengjin) koordinasyon merkezinde düzenlenen etkinliğe, ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Onursal Başkanı da olan Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük'ün eşi Ayşegül Erdal Yörük, girişimciler, çocuklar ve aileleri katıldı.

Ayşegül Erdal Yörük, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türk Kızılay, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) gibi Türk kurumlarının ilk andan itibaren Arnavut kardeşlerine destek olmak ve yaraları sarmak için bölgeye geldiğini söyledi.

Yörük, "Bugün ise Arnavutluk-Türkiye Ticaret ve Sanayi Odasının Kadın Girişimciler Grubu Üyeleri iş kadınlarımız, Büyükelçiliğimizin mensuplarının eşleri, Türkiye Maarif Vakfı ve yerelde iş sahibi olan Türk yatırımcılarımızın eşleri ile depremde evlerini kaybeden ve düzenleri bozulan çocuklar için buradayız. Deprem sırasında ve sonrasında biz yetişkinler olarak çok zor zamanlar yaşadık ki düşünün çocuklar neler hissetti, neler yaşadılar." diye konuştu.

Depremden etkilenen çocukların yaşadıkları olumsuzlukları birkaç saatliğine de olsa unutturabilmek ve onları biraz da olsa gülümsetebilmek için söz konusu etkinliği düzenlediklerini kaydeden Yörük, etkinliğe katılan Türkiye Maarif Vakfı psikologu ile mümkün olabildiği ölçüde bu çocukların psikolojik rehabilitasyonuna uzman desteğini sağlamak için burada olduklarını belirtti.

Yörük, çocukların yüzlerinin hep gülmesini istediklerini ifade ederek, "Arnavutluk’taki Türk Büyükelçiliği eşleri olarak Arnavut çocuklarımızla birlikte el ele, omuz omuza bu insani yardım etkinliğini gerçekleştirebildiğimiz için çok mutluyuz. Bu tür etkinliklerimizi sürdürmeyi ve Arnavut kardeşlerimizin bu kara günlerinde dertlerine bir nebze de olsa derman olabilmeyi arzu ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de Arnavut halkıyla gönülden gelen bu dayanışmamızı ve yardımlaşmamızı sürdüreceğiz. Arnavut kardeşlerimizin çocukları bizim de çocuklarımızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun, 'Çocuklar hep gülsün' istiyoruz." şeklinde konuştu.

ATTSO Kadın Girişimciler Grubu Başkan Yardımcısı Eni Xheko da Ayşegül Erdal Yörük'e teşekkür ederek, evlerini kaybeden çocuklara neşe vermek için etkinliğe geldiklerini söyledi.

Depremden sonra baskı ve korku hisseden iki çocuğun annesi olarak etkinliğe katıldığını belirten Xheko, "Elimizden geldiği kadar çocukları mutlu edebilecek yardımlar getirdik. Thumane, Vora ve diğer bazı şehirlerde bulunduk. Bugün de buradayız ve Türkiye Büyükelçiliğinin yardımları sayesinde olmaya devam edeceğiz. Gidebileceğimiz her yere gideceğiz." ifadelerini kullandı.

ATTSO Yönetim Kurulu Üyesi Yiğit Armağan ise yaşanan acıları unutturmayacaklarını ve Arnavutluk halkının yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Elçimizin eşi hanımefendi ile birlikte onun önderliğinde bir nebze de olsa çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için burada bulunuyoruz. Tabii amacımız, bir yandan çocuklarımızın yüzünü güldürürken bir yandan da uzun vadede sadece günü kurtarmak değil, kardeş halkımız Arnavutluk halkı için uzun vadede neler yapabileceğimizi hem Türk hükümetimiz hem Arnavut hükümetimiz ve elçiliğimiz önderliğinde gerekli çalışmaları yapmaya da devam edeceğiz."

Etkinlik kapsamında, depremden etkilenen çocuklar için müzik eşliğinde eğlenceli oyunlar düzenlenirken çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Depremin ilk gününden bu yana, Türkiye'den çeşitli kurum ve kuruluşlar depremzedelere yardım dağıtmaya ve farklı hizmetler sunmaya devam ediyor.

Arnavutluk’ta 26 Kasım'da 6,3 büyüklüğünde meydana gelen depremde 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.